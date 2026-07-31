Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot, - FT

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Таким чином він поставив під сумнів реалізацію одного з ключових оборонних пріоритетів Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
В інтерв'ю Financial Times президент США повідомив, що наразі не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
"Я не впевнений. Ми розглядаємо це питання", - сказав Трамп.
Він також пояснив, що Сполучені Штати обережно ставляться до передачі ліцензій на виробництво такого озброєння.
"Це дуже незвичайна зброя, і... нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання", - додав американський президент.
Коментарі Трампа пролунали через два дні після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Після переговорів Зеленський назвав зустріч "доброю" та повідомив, що сторони обговорили питання спільного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, а також низку інших оборонних ініціатив.
Нагадаємо, під час попередньої зустрічі Зеленського і Трампа 8 липня на полях саміту НАТО президент США не виключив, що Вашингтон може дозволити Україні налагодити власне виробництва перехоплювачів для систем Patriot.
Також під час візиту до США 28 липня Зеленський зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot. Президент розповів, що обговорив з Lockheed Martin ще більший розвиток співпраці з Україною - зокрема, спільне виробництво та обмін технологіями.