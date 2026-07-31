Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot, - FT

В інтерв'ю Financial Times президент США повідомив, що наразі не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

"Я не впевнений. Ми розглядаємо це питання", - сказав Трамп.

Він також пояснив, що Сполучені Штати обережно ставляться до передачі ліцензій на виробництво такого озброєння.

"Це дуже незвичайна зброя, і... нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання", - додав американський президент.

Питання з ліцензією на Patriot ще не вирішене, заявив Трамп (інфографіка РБК-Україна)

Що раніше заявляв Зеленський

Коментарі Трампа пролунали через два дні після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Після переговорів Зеленський назвав зустріч "доброю" та повідомив, що сторони обговорили питання спільного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, а також низку інших оборонних ініціатив.



