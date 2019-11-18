Трамп заступился за Байдена из-за нападок со стороны КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заступился за бывшего вице-президента США, своего оппонента на будущих президентсвких выборах, Джозефа Байдена из-за нападок на него со стороны Северной Кореи. Об этом трамп написал в Twitter.

Речь идет о публикации статьи о Байдене в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), которая появилась в пятницу, 15 ноября. В материале осудили критику Байдена в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына и назвали бывшего американского вице-президента "бешенной собакой".

"Байден продолжает вести себя безрассудно и никак не может взяться за ум, хотя его осудили и отвергли все люди, он является ни чем иным, как бешеной собакой, которая стремится только вцепиться кому-либо в горло", - написало ЦТАК.

Также в статье говорится, что "человек, осмелившийся клеветать на достоинство верховного руководителя народной республики, никогда не сможет избежать беспощадного наказания КНДР, кем бы он ни был и где бы ни находился". Однако о каком оскорблении идет речь в материале не говорится.

"Господин председатель (Госсовета КНДР, - ред.), Джо Байден, может быть, сонный и очень медлительный, но он не "бешеная собака". На самом деле он несколько лучше этого, однако я единственный, кто может привести вас туда, где вы должны быть", - написал Трамп.

Таким образом американский лидер намекнул на продолжение переговоров о ядерном разоружениии Корейского полуострова.

"Вы должны действовать быстро, чтобы прийти к соглашению. Увидимся!" - резюмировал Трамп.

Американские СМИ предполагают, что одной из версий финального предложения - "Увидимся!" - Трамп мог намекнуть на новый саммит с Ким Чен Ыном.

Также СМИ отметили, что Байден действительно неоднократно критиковал власти КНДР и политику президента Трампа в отношении Северной Кореи.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в сентябре этого года Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян. Приглашение пришло Трампу в письме, переданном ему в августе этого года. Тогда американский президент сообщил журналистам лишь то, что получил "очень хорошее послание" от лидера КНДР.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года. По данным корейских СМИ, встреча может состояться в декабре. Позже появилась информация, что КНДР отказалась проводить саммит.