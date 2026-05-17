"Золотий купол" Трампа виявився значно дорожчий, ніж прогнозувалось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Офіційне керівництво компанією "Золотий купол" президента Дональда Трампа заперечило оцінку того, що надсекретний протиракетний щит коштуватиме в шість разів дорожче очікуваного.

Однак генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн, директор "Золотого купола", заявив, що звіт Бюджетного управління Конгресу базується на неповній інформації.

Згідно з попередніми оцінками, вартість "Золотого купола" має бути на рівні 185 млрд. доларів. Але реальним показником може стати інша сума – 1,2 трильйона доларів.

"Вони не оцінили архітектуру, яку ми будуємо", - сказав генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн через день після публікації звіту.

Він додав також, що Пентагон не оприлюднив багато інформації через загрозу розвідувальних спецслужб.

Своєю чергою сенатор Тім Шіхі, республіканець від штату Монтана, який входить до складу Комітету збройних сил, погодився з вартістю "Золотого купола" в понад 1 трильйон доларів.