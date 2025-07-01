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Трамп запустив продаж парфумів з ароматом "успіху": скільки коштує флакон

Вівторок 01 липня 2025 18:15
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Трамп запустив продаж парфумів з ароматом "успіху": скільки коштує флакон Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Президент США Дональд Трамп запустив нову лінію парфумерії для чоловіків і жінок під назвою Victory 45-47.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис політика у соцмережі Truth Social.

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Парфуми доступні у "колекційній" серії з гучним маркетингом - флакони прикрашає золота символіка, включно зі статуеткою Трампа із піднятим кулаком.

За такий аромат "успіху" доведеться викласти 249 доларів США (понад 19 тисяч гривень).

Для жінок - "запах упевненості та краси", для чоловіків - аромат "рішучості та сили".

Трамп запустив продаж парфумів з ароматом &quot;успіху&quot;: скільки коштує флаконДональд Трамп випустив парфуми Victory 45‑47 (скріншот)

Такими гаслами супроводжується лінійка, орієнтована на шанувальників Трампа і не тільки.

"Всі вони про перемогу, силу і успіх - для чоловіків і жінок. Купіть собі флакон, і не забудьте купити його для своїх близьких. Насолоджуйтесь, отримуйте задоволення і продовжуйте перемагати", - підписав Дональд допис.

Щоправда, попри пафосну презентацію, сам Трамп до виготовлення парфумів має опосередковане відношення: продукцію випускають за ліцензією на використання його бренду.

Трамп запустив продаж парфумів з ароматом &quot;успіху&quot;: скільки коштує флаконДональд Трамп випустив парфуми Victory 45‑47 (скріншот)

The Independent зауважує: це лише один із численних способів, якими Трамп заробляє мільйони.

В його списку також криптовалюта $TRUMP (доходи від неї вже перевищили $315 млн), ексклюзивні годинники, книги та легендарний клуб Mar-a-Lago.

Видання також нагадує, що Трамп - один з небагатьох американських президентів, які під час свого терміну так і не підписали етичну присягу.

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Дональд Трамп Парфуми
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