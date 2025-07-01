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Трамп запустил продажу духов с ароматом "успеха": сколько стоит флакон

Вторник 01 июля 2025 18:15
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Трамп запустил продажу духов с ароматом "успеха": сколько стоит флакон Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Президент США Дональд Трамп запустил новую линию парфюмерии для мужчин и женщин под названием Victory 45-47.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в соцсети Truth Social.

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Духи доступны в "коллекционной" серии с громким маркетингом - флаконы украшает золотая символика, включая статуэтку Трампа с поднятым кулаком.

За такой аромат "успеха" придется выложить 249 долларов США (более 19 тысяч гривен).

Для женщин - "запах уверенности и красоты", для мужчин - аромат "решимости и силы".

Трамп запустил продажу духов с ароматом &quot;успеха&quot;: сколько стоит флаконДональд Трамп выпустил духи Victory 45-47 (скриншот)

Такими лозунгами сопровождается линейка, ориентированная на поклонников Трампа и не только.

"Все они о победе, силе и успехе - для мужчин и женщин. Купите себе флакон, и не забудьте купить его для своих близких. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать", - подписал Дональд сообщение.

Правда, несмотря на пафосную презентацию, сам Трамп к изготовлению духов имеет опосредованное отношение: продукция выпускается по лицензии на использование его бренда.

Трамп запустил продажу духов с ароматом &quot;успеха&quot;: сколько стоит флаконДональд Трамп выпустил духи Victory 45-47 (скриншот)

The Independent отмечает: это лишь один из многочисленных способов, которыми Трамп зарабатывает миллионы.

В его списке также криптовалюта $TRUMP (доходы от нее уже превысили $315 млн), эксклюзивные часы, книги и легендарный клуб Mar-a-Lago.

Издание также напоминает, что Трамп - один из немногих американских президентов, которые во время своего срока так и не подписали этическую присягу.

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Дональд Трамп Духи
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