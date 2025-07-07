Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї

"Ми маємо покласти край торговельним дефіцитам, спричиненим тарифними та нетарифними бар'єрами цих країн... Тому ми запроваджуємо 25-відсоткове мито на будь-які товари, які надходять", - йдеться в листах Трампа.

Американський президент застеріг Японію та Південну Корею від ухвалення заходів у відповідь, заявивши, що будь-які дії "зустрінуть відповідь з боку США".

"Якщо з якоїсь причини ви вирішите підвищити свої мита, то будь-яка сума, на яку ви їх підвищите, буде додана до 25%, які ми стягуємо", - наголосив Трамп.

Глава Білого дому також зазначив, що 25% ставки не включають жодних галузевих мит, які його адміністрація запровадила або окремо запровадить на товари, що імпортуються в ключові галузі промисловості.