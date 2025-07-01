Трамп пригрозив встановити для Японії тариф: що кажуть у його команді
Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити новий рівень мит проти Японії. Водночас його торговий радник каже, що переговори щодо угоди триватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Крайня погроза Трампа в бік Токіо пролунала лише за тиждень до того, як 9 липня відновляться вищі тарифи для десятків партнерів США, включно з Японією.
Зокрема, Трамп послався на те, що за його словами, країна не бажає приймати експорт американського рису.
"Вони не братимуть наш рис, і при цьому у них величезний дефіцит рису. Інакше кажучи, ми просто надішлемо їм листа, і нам подобається мати їх як торгового партнера на довгі роки вперед", - написав він у соцмережах.
Зазначимо, що напередодні набуття чинності підвищеними митами, Трамп кілька тижнів намагався вплинути на партнерів, обіцяючи перервати переговори з тими, кого він вважає складними. Він пригрозив, що замість цього надішле цим країнам листи зі встановленою тарифною ставкою.
Раніше у квітні, Трамп призупинив свої тарифи для кожної країни, щоб дати час для переговорів. Відтоді він і його команда неодноразово заявляли, що список угод буде готовий за кілька тижнів. Однак на сьогоднішній день оголошено тільки про дві угоди - з Китаєм і Британією.
Тим часом директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет дав зрозуміти, що угоди з кількома урядами будуть оголошені після 4 липня - Дня незалежності США.
Він повідомив, що адміністрація зосередилася на проведенні через Конгрес "величезного законопроєкту Трампа про податки і витрати до свята".
"Можливо, люди виділять годину або дві 4 липня, щоб подивитися феєрверк, а потім ми повернемося і почнемо оголошувати про рамки. Ми розраховуємо зустрітися з президентом і пояснити узгоджені рамки, а також подивитися, схвалить він їх чи ні", - сказав Хассет у понеділок.
Повертаючись до Японії, він сказав, що, як очікується, переговори між Вашингтоном і Токіо продовжаться, незважаючи на останню погрозу Трампа.
"Нічого не закінчилося. Я знаю, що він щойно опублікував, але обговорення триватимуть до самого кінця", - повідомив Хассет журналістам.
Із чим зіткнулася Японія
Bloomberg зазначає, що Японія є одним із найважливіших торговельних партнерів США, що дає змогу зарахувати її до категорії економік, які, за словами чиновників адміністрації Трампа, готові до угод, а не до запровадження мит.
Минулого тижня міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що адміністрація завершить укладання низки торговельних угод приблизно з 10 "найбільшими" партнерами США, тоді як решта отримають листи із зазначенням рівнів мит.
Своєю чергою, чиновникам США і Японії ще належить вирішити складні питання, пов'язані з рівнями мит і торговельними бар'єрами, під час перемовин, які тривають уже кілька місяців.
Зокрема, Японія наполягала на пом'якшенні 25% автомобільних мит Трампа, заявляючи, що вони паралізують важливу галузь. Однак президент США відхилив прохання, заявивши, що Японія не імпортує значну кількість автомобілів американського виробництва.
Крім того, Японія зіткнулася з окремим 24% збором на весь експорт до США, який було знижено до 10% у період переговорів. Якщо угоду не буде укладено, цей тариф набув чинності.
Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що не розраховує продовжувати крайній термін паузи щодо мит.
"Не думаю, що мені це знадобиться. Я міг би, нічого страшного", - сказав він в інтерв'ю Fox News.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.