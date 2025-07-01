Трамп пригрозив встановити для Японії тариф: що кажуть у його команді

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити новий рівень мит проти Японії. Водночас його торговий радник каже, що переговори щодо угоди триватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Крайня погроза Трампа в бік Токіо пролунала лише за тиждень до того, як 9 липня відновляться вищі тарифи для десятків партнерів США, включно з Японією.

Зокрема, Трамп послався на те, що за його словами, країна не бажає приймати експорт американського рису.

"Вони не братимуть наш рис, і при цьому у них величезний дефіцит рису. Інакше кажучи, ми просто надішлемо їм листа, і нам подобається мати їх як торгового партнера на довгі роки вперед", - написав він у соцмережах.

Зазначимо, що напередодні набуття чинності підвищеними митами, Трамп кілька тижнів намагався вплинути на партнерів, обіцяючи перервати переговори з тими, кого він вважає складними. Він пригрозив, що замість цього надішле цим країнам листи зі встановленою тарифною ставкою.

Раніше у квітні, Трамп призупинив свої тарифи для кожної країни, щоб дати час для переговорів. Відтоді він і його команда неодноразово заявляли, що список угод буде готовий за кілька тижнів. Однак на сьогоднішній день оголошено тільки про дві угоди - з Китаєм і Британією.

Тим часом директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет дав зрозуміти, що угоди з кількома урядами будуть оголошені після 4 липня - Дня незалежності США.

Він повідомив, що адміністрація зосередилася на проведенні через Конгрес "величезного законопроєкту Трампа про податки і витрати до свята".

"Можливо, люди виділять годину або дві 4 липня, щоб подивитися феєрверк, а потім ми повернемося і почнемо оголошувати про рамки. Ми розраховуємо зустрітися з президентом і пояснити узгоджені рамки, а також подивитися, схвалить він їх чи ні", - сказав Хассет у понеділок.

Повертаючись до Японії, він сказав, що, як очікується, переговори між Вашингтоном і Токіо продовжаться, незважаючи на останню погрозу Трампа.

"Нічого не закінчилося. Я знаю, що він щойно опублікував, але обговорення триватимуть до самого кінця", - повідомив Хассет журналістам.

Із чим зіткнулася Японія

Bloomberg зазначає, що Японія є одним із найважливіших торговельних партнерів США, що дає змогу зарахувати її до категорії економік, які, за словами чиновників адміністрації Трампа, готові до угод, а не до запровадження мит.

Минулого тижня міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що адміністрація завершить укладання низки торговельних угод приблизно з 10 "найбільшими" партнерами США, тоді як решта отримають листи із зазначенням рівнів мит.

Своєю чергою, чиновникам США і Японії ще належить вирішити складні питання, пов'язані з рівнями мит і торговельними бар'єрами, під час перемовин, які тривають уже кілька місяців.

Зокрема, Японія наполягала на пом'якшенні 25% автомобільних мит Трампа, заявляючи, що вони паралізують важливу галузь. Однак президент США відхилив прохання, заявивши, що Японія не імпортує значну кількість автомобілів американського виробництва.

Крім того, Японія зіткнулася з окремим 24% збором на весь експорт до США, який було знижено до 10% у період переговорів. Якщо угоду не буде укладено, цей тариф набув чинності.