Трамп вводит 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи

Тарифная политика Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил масштабные пошлины против большинства торговых партнеров США. Тарифы предусматривали 10% базовую ставку, но для некоторых стран пошлины достигали 50%.

Однако позже американский лидер приостановил это решение на 90 дней - до 9 июля, чтобы дать время для переговоров по заключению соглашений. В то же время базовый тариф в размере 10% оставался в действии.

Недавно глава Белого дома заявил, что не рассматривает возможность переноса крайнего срока по пошлинам.

Кроме того, недавно Трамп пригрозил ввести новый уровень пошлин против Японии.

Президент США усилил свою критику Японии за то, что она не принимает экспорт американского риса. Кроме того, он сказал, что автоторговля между двумя странами несбалансирована.

По его словам, Токио следует заставить "заплатить 30%, 35% или сколько бы мы ни определили, потому что у нас также очень большой торговый дефицит с Японией.

"Я не уверен, что мы заключим соглашение. Сомневаюсь, что получится с Японией, они очень жесткие. Вы должны понять, они очень избалованы", - сказал Трамп.

В то же время его торговый советник заявил, что переговоры по соглашению будут продолжаться.

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