Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї. Вони діятимуть з 1 серпня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в листах Трампа, надісланих лідерам Японії та Південної Кореї, опублікованих у Truth Social.
"Ми маємо покласти край торговельним дефіцитам, спричиненим тарифними та нетарифними бар'єрами цих країн... Тому ми запроваджуємо 25-відсоткове мито на будь-які товари, які надходять", - йдеться в листах Трампа.
Американський президент застеріг Японію та Південну Корею від ухвалення заходів у відповідь, заявивши, що будь-які дії "зустрінуть відповідь з боку США".
"Якщо з якоїсь причини ви вирішите підвищити свої мита, то будь-яка сума, на яку ви їх підвищите, буде додана до 25%, які ми стягуємо", - наголосив Трамп.
Глава Білого дому також зазначив, що 25% ставки не включають жодних галузевих мит, які його адміністрація запровадила або окремо запровадить на товари, що імпортуються в ключові галузі промисловості.
Тарифна політика Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив масштабні мита проти більшості торгівельних партнерів США. Тарифи передбачали 10% базову ставку, але для деяких країн мита досягали 50%.
Однак пізніше американський лідер призупинив це рішення на 90 днів - до 9 липня, щоб дати час для переговорів щодо укладення угод. Водночас базовий тариф у розмірі 10% залишався в дії.
Нещодавно голова Білого дому заявив, що не розглядає можливість перенесення крайнього терміну щодо мит.
Окрім того, нещодавно Трамп пригрозив запровадити новий рівень мит проти Японії.
Президент США посилив свою критику Японії за те, що вона не приймає експорт американського рису. Крім того, він сказав, що автоторгівля між двома країнами незбалансована.
За його словами, Токіо слід змусити "заплатити 30%, 35% або скільки б ми не визначили, тому що у нас також дуже великий торговий дефіцит з Японією.
"Я не впевнений, що ми укладемо угоду. Сумніваюся, що вийде з Японією, вони дуже жорсткі. Ви повинні зрозуміти, вони дуже розпещені", - сказав Трамп.
Водночас його торговий радник заявив, що переговори щодо угоди триватимуть.
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