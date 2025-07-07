Трамп вводит 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Японии и Южной Кореи. Они будут действовать с 1 августа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в письмах Трампа, направленных лидерам Японии и Южной Кореи, опубликованных в Truth Social.

"Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран... Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые товары, которые поступают", - говорится в письмах Трампа. Американский президент предостерег Японию и Южную Корею от принятия ответных мер, заявив, что любые действия "встретят ответ со стороны США". "Если по какой-то причине вы решите повысить свои пошлины, то любая сумма, на которую вы их повысите, будет добавлена к 25%, которые мы взимаем", - подчеркнул Трамп. Глава Белого дома также отметил, что 25% ставки не включают никаких отраслевых пошлин, которые его администрация ввела или отдельно введет на товары, импортируемые в ключевые отрасли промышленности.