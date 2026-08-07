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Трамп запровадив мита на полікремній: США хочуть послабити залежність від Китаю

03:37 07.08.2026 Пт
2 хв
"Імпортозаміщення" Трампа вже критикують у галузі
aimg Пилип Бойко
Трамп запровадив мита на полікремній: США хочуть послабити залежність від Китаю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових торгівельних обмежень на імпорт полікремнію та пов’язаних із ним продуктів. Нові заходи мають на меті скоротити залежність Штатів від Китаю у критично важливих ланцюгах постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила 15% тариф на імпортований полікремній та його похідні, а також встановила мінімальні ціни на низку товарів, зокрема полікремнієві злитки, пластини, сонячні елементи та сонячні модулі.

Водночас нові правила набудуть чинності лише 4 грудня - після проміжних виборів у США та запланованого на вересень саміту між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що рішення має повернути виробництво критично важливих матеріалів до Сполучених Штатів.

"Це перенесе сюди ланцюг постачання. У нас тут є галузь, вона занадто мала, і вона вибухне", - сказав Лутнік.

Полікремній є одним із ключових матеріалів для сучасної промисловості. Його використовують не лише у виробництві сонячних панелей, а й у створенні напівпровідників для смартфонів, ноутбуків, штучного інтелекту та військового обладнання.

За даними S&P Global, Китай фактично домінує у світовому виробництві полікремнію, що Вашингтон розглядає як потенційний ризик для власної технологічної та оборонної незалежності.

Новий указ також містить положення, яке дозволяє Митній та прикордонній службі США обмежувати імпорт, якщо вона підозрює компанії у спробах накопичити запаси матеріалів до набуття чинності тарифами або уникнути сплати мит.

Водночас критики тарифної політики попереджають, що нові мита можуть негативно вплинути на розвиток сонячної енергетики у США, оскільки імпортні компоненти можуть подорожчати.

Що ще відомо про нові укази Трампа

Очільник Білого дому законодавчо заборонив "пологовий туризм" у США підписавши відповідний документ. Передбачається, що громадянство за народженням не поширюватиметься на деякі категорії дітей, зокрема тих, чиї батьки перебувають у США тимчасово або нелегально.

Також в Адміністрації Трампа запровадять 20 тисяч доларів застави за візу для 50 країн. В переліку є й держави колишнього СРСР.

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