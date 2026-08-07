Трамп законодавчо заборонив "пологовий туризм" у США

Президент США Дональд Трамп підписав два виконавчі укази, спрямовані на обмеження права на громадянство за народженням, продовживши боротьбу з одним із ключових принципів американського імміграційного законодавства. Нові розпорядження стали черговою спробою адміністрації змінити правила після того, як Верховний суд США відхилив попередню ініціативу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Білому домі заявляють, що нові правила спрямовані проти так званого "пологового туризму", коли іноземці приїжджають до США з метою народження дитини, яка автоматично отримує американське громадянство.

Нові укази передбачають, що громадянство за народженням не поширюватиметься на деякі категорії дітей, зокрема тих, чиї батьки перебувають у США тимчасово або нелегально, а також дітей іноземних державних службовців і осіб, яких влада США може класифікувати як іноземних ворогів.

У Білому домі стверджують, що ці категорії не підпадають під дію рішення Верховного суду щодо 14-ї поправки.

"З моменту підписання цього указу практика пологового туризму заборонена", - заявив радник Білого дому Стівен Міллер.

За словами адміністрації, нові заходи мають боротися з випадками, коли іноземці використовують туристичні поїздки для отримання громадянства США для своїх дітей.

Водночас критики вказують, що укази можуть суперечити Конституції та майже напевно стануть предметом нових судових оскаржень.

Чому громадянство за народженням викликає суперечки

Право на громадянство за народженням закріплене в 14-й поправці до Конституції США, ухваленій у 1868 році після Громадянської війни. Вона встановлює, що "усі особи, народжені або натуралізовані в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами США".

Історично ця норма означала, що майже кожна дитина, народжена на американській території, автоматично отримує громадянство незалежно від статусу її батьків.

Винятками традиційно були лише окремі категорії, наприклад діти іноземних дипломатів або представників ворожих окупаційних сил. Саме це тлумачення протягом десятиліть було основою американської імміграційної системи.

Виконана обіцянка Трампа

Боротьба з громадянством за народженням є одним із ключових пунктів імміграційної політики Трампа. Ще у 2025 році президент підписав перший указ, який мав зобов’язати американські установи не визнавати громадянами дітей, якщо жоден із батьків не є громадянином США або постійним резидентом із грін-картою.

Однак ця ініціатива зіткнулася із судовими позовами, а Верховний суд США визнав попередній підхід адміністрації таким, що суперечить Конституції.

Головний суддя Джон Робертс у своєму рішенні наголошував, що автори 14-ї поправки поширили гарантію громадянства на всіх людей, народжених у США та підпорядкованих американській юрисдикції.

Тепер адміністрація Трампа намагається обійти попередню поразку, звузивши категорії осіб, які, на її думку, мають право на громадянство за народженням.