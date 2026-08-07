Трамп ввел пошлины на поликремний: США хотят ослабить зависимость от Китая
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых торговых ограничений на импорт поликремния и связанных с ним продуктов. Новые меры преследуют цель сократить зависимость Штатов от Китая в критически важных цепях поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Администрация Дональда Трампа ввела 15% тариф на импортируемый поликремний и его производные, а также установила минимальные цены на ряд товаров, в том числе поликремниевые слитки, пластины, солнечные элементы и солнечные модули.
В то же время, новые правила вступят в силу только 4 декабря - после промежуточных выборов в США и запланированного на сентябрь саммита между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что решение должно вернуть производство критически важных материалов в Соединенные Штаты.
"Это перенесет сюда цепь поставок. У нас здесь есть отрасль, она слишком мала, и она взорвется", - сказал Лутник.
Поликремная является одним из ключевых материалов для современной промышленности. Он используется не только в производстве солнечных панелей, но и в создании полупроводников для смартфонов, ноутбуков, искусственного интеллекта и военного оборудования.
По данным S&P Global, Китай фактически доминирует в мировом производстве поликремния, что Вашингтон рассматривает как потенциальный риск для собственной технологической и оборонной независимости.
Новый указ также содержит положение, позволяющее таможенной и пограничной службе США ограничивать импорт, если она подозревает компании в попытках накопить запасы материалов до вступления в силу тарифов или избежать уплаты пошлин.
В то же время, критики тарифной политики предупреждают, что новые пошлины могут негативно повлиять на развитие солнечной энергетики в США, поскольку импортные компоненты могут подорожать.
Что еще известно о новых указах Трампа
Глава Белого дома законодательно запретил "роддом" в США подписав соответствующий документ. Предполагается, что гражданство по рождению не будет распространяться на некоторые категории детей, в том числе тех, чьи родители находятся в США временно или нелегально.
Также в Администрации Трампа введут 20 тысяч долларов залога за визу для 50 стран. В списке есть и государства бывшего СССР.