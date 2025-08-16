Трамп запросив лідерів Європи на зустріч з Зеленським, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп запросив лідерів країн Європи доєднатися до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Після саміту на Алясці, де Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп несподівано для України та Європи змінив свою позицію. Тепер він підтримує план примирення шляхом передачі Росії неокупованих районів українського Донбасу.

" Трамп обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, а європейських лідерів запрошено приєднатися", - зазначає видання із посиланням на власні джерела.

Водночас видання зазначає, що європейські лідери та Зеленський рішуче виступають проти такої ініціативи Трампа. По-перше, ці території містять важливі ресурси, а також добре укріплені.