Трамп запросив лідерів Європи на зустріч з Зеленським, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп запросив лідерів країн Європи доєднатися до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Після саміту на Алясці, де Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп несподівано для України та Європи змінив свою позицію. Тепер він підтримує план примирення шляхом передачі Росії неокупованих районів українського Донбасу.
"Трамп обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, а європейських лідерів запрошено приєднатися", - зазначає видання із посиланням на власні джерела.
Водночас видання зазначає, що європейські лідери та Зеленський рішуче виступають проти такої ініціативи Трампа. По-перше, ці території містять важливі ресурси, а також добре укріплені.
По-друге, українські чиновники заявляють, що угода з Росією не може передбачати згоду Києва відмовитися від будь-якої своєї суверенної території, оскільки це порушить Конституцію.
Зазначимо, за даними видання, Трамп хоче схилити Зеленського на бік угоди, яку запропонував російський диктатор Володимир Путін. Мається на увазі вивід українських військ з Донбасу в обмін на "мирну угоду". При цьому Путін нібито готовий "заморозити" лінію фронту на півдні України та дати письмове зобов'язання більше ніколи не нападати на Україну.
Президент України Володимир Зеленський вдень 16 серпня повідомив, що у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни. Там він проведе зустріч із Трампом.