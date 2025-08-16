Трамп пригласил лидеров Европы на встречу с Зеленским, - СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров стран Европы присоединиться к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

После саммита на Аляске, где Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, Трамп неожиданно для Украины и Европы изменил свою позицию. Теперь он поддерживает план примирения путем передачи России неоккупированных районов украинского Донбасса.

" Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры приглашены присоединиться", - отмечает издание со ссылкой на собственные источники.

В то же время издание отмечает, что европейские лидеры и Зеленский решительно выступают против такой инициативы Трампа. Во-первых, эти территории содержат важные ресурсы, а также хорошо укреплены.