Трамп не запросить Помпео та Хейлі до нової адміністрації

Переможець на президентських виборах у США Дональд Трамп не запропонує колишньому державному секретарю Майку Помпео та екс-кандидатці в президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі долучитися до його майбутньої адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

"Я не буду запрошувати колишнього посла Ніккі Хейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується", - завив Трамп.

При цьому обраний новим президентом Штатів політик зазначив, що цінує свою минулу роботу разом з Помпео та Хейлі.

"Мені дуже сподобалося і я цінував роботу з ними раніше, і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні", - додав Трамп.

Помпео "пророкували" крісло глави Пентагона

Така заява майбутнього 47-го президента Штатів пролунала після того, як американські ЗМІ отримали інформацію від джерел, знайомих з процесом формування адміністрації Білого дому, що кандидатура 60-річного Помпео обговорюється як можливого претендента на пост міністра оборони замість нинішнього очільника Пентагона Ллойда Остіна.

Тут варто зауважити, що Помпео називають прихильником зовнішньої політики Трампа. Він виступав за сильну підтримку Ізраїлю та більш жорстку лінію щодо Ірану.

Додамо, що колишній держсекретар США (з 26 квітня 2018 року до 20 січня 2021 року) неодноразово робив заяви із закликом збільшити підтримку України, на противагу низці інших фігур в Республіканській партії, наближених до Трампа.

Трамп раніше пропонував Хейлі місце у своїй адміністрації

52-річна Хейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, балотувалася від Республіканської партії на президентських виборах у 2016 році, але підтримала сенатора Марко Рубіо від Флориди після того, як відмовилася від участі.

Разом з тим Трамп обрав Хейлі своїм послом в ООН - цю посаду вона обіймала до своєї раптової відставки в 2018 році.

Тоді Трамп похвалив її та сказавши, що вона для нього "дуже особлива", і що Хейлі може повернутися до його адміністрації у майбутньому, пише CBS News.

Додамо, Хейлі не балотувалася на президентських виборах у 2020-му, але цього року подала заявку на участь у боротьбі за крісло в Овальному кабінеті - фактично проти свого колишнього боса.

Проте у березні Хейлі - головний конкурент Трампа - вийшла з передвиборчих перегонів. І лише через два місяці під час виступу на Національному з’їзді Республіканської партії Мілуокі вона підтримала Трампа.

Питання щодо формування адміністрації Трампа

Зазначимо, раніше оглядачі неодноразово називали Майка Помпео одним з тим, хто може зайняти ключові посади в новій адміністрації США. Детальніше про ситуацію із формуванням "команди Трампа", - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також раніше американські ЗМІ повідомляли, що сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа - за чутками, його розглядали на посаду міністра оборони США.