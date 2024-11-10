Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую администрацию

Победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп не предложит бывшему государственному секретарю Майку Помпео и экс-кандидатке в президенты от Республиканской партии Никки Хейли присоединиться к его будущей администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

"Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется", - заявил Трамп.

При этом избранный новым президентом Штатов политик отметил, что ценит свою прошлую работу вместе с Помпео и Хейли.

"Мне очень понравилось и я ценил работу с ними раньше, и я хотел бы поблагодарить их за их службу в нашей стране", - добавил Трамп.

Помпео "предсказывали" кресло главы Пентагона

Такое заявление будущего 47-го президента США прозвучало после того, как американские СМИ получили информацию от источников, знакомых с процессом формирования администрации Белого дома, что кандидатура 60-летнего Помпео обсуждается как возможного претендента на пост министра обороны вместо нынешнего главы Пентагона Ллойда Остина.

Тут следует заметить, что Помпео называют сторонником внешней политики Трампа. Он выступал за сильную поддержку Израиля и более жесткую линию по Ирану.

Добавим, что бывший госсекретарь США (с 26 апреля 2018 года по 20 января 2021 года) неоднократно делал заявления с призывом увеличить поддержку Украины, в противоположность ряду других фигур в Республиканской партии, приближенных к Трампу.

Трамп ранее предлагал Хейли место в своей администрации.

52-летняя Хейли, бывшая губернатор Южной Каролины, баллотировалась от Республиканской партии на президентских выборах в 2016 году, но поддержала сенатора Марко Рубио от Флориды после того, как отказалась от участия.

Вместе с тем Трамп избрал Хейли своим послом в ООН - эту должность она занимала до своей внезапной отставки в 2018 году.

Тогда Трамп похвалил ее, и сказал, что она для него "очень особенная", и что Хейли может вернуться в его администрацию в будущем, пишет CBS News.

Хейли не баллотировалась на президентских выборах в 2020-м, но в этом году подала заявку на участие в борьбе за кресло в Овальном кабинете - фактически против своего бывшего босса.

Однако в марте Хейли - главный конкурент Трампа - вышла из предвыборной гонки. И только два месяца спустя, во время выступления на Национальном съезде Республиканской партии Милуоки, она поддержала Трампа.

Вопрос о формировании администрации Трампа

Ранее обозреватели неоднократно называли Майка Помпео одним из тех, кто может занять ключевые посты в новой администрации США. Детальнее о ситуации с формированием "команды Трампа", - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также ранее американские СМИ сообщали, что сенатор от штата Арканзас Том Коттон не захотел получить должность в администрации Дональда Трампа - по слухам, его рассматривали на должность министра обороны США.