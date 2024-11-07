Один з кандидатів Трампа на главу Пентагону відмовився від посади, - CNN
Сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа. Згідно з чутками, його розглядали на посаду міністра оборони США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерело видання розповіло, що близькі до Трампу люди пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. Але він вирішив залишитися в Сенаті.
При цьому кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.
За словами джерела журналістів, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" колишнього президента під час роботи в Конгресі.
Що відомо про Коттона
Варто зауважити, що Тома Коттона розглядали на посаду міністра оборони перед першим терміном Трампа. Коттон - колишній офіцер піхоти, він брав участь у війнах в Іраку та Афганістані.
Також сенатор є представником яструбиного крила Республіканської партії, яке підтримує надання допомоги Україні у війні з Росією.
До речі, детальніше про те, які ще є претенденти на посаду нового міністра оборони США при Трампі, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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