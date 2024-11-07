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Один з кандидатів Трампа на главу Пентагону відмовився від посади, - CNN

Вашингтон, Четвер 07 листопада 2024 16:15
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Один з кандидатів Трампа на главу Пентагону відмовився від посади, - CNN Фото: Том Коттон, американський сенатор (flickr by Arkansas National Guard)
Автор: Іван Носальський

Сенатор від штату Арканзас Том Коттон не захотів отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа. Згідно з чутками, його розглядали на посаду міністра оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело видання розповіло, що близькі до Трампу люди пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. Але він вирішив залишитися в Сенаті.

При цьому кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.

За словами джерела журналістів, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" колишнього президента під час роботи в Конгресі.

Що відомо про Коттона

Варто зауважити, що Тома Коттона розглядали на посаду міністра оборони перед першим терміном Трампа. Коттон - колишній офіцер піхоти, він брав участь у війнах в Іраку та Афганістані.

Також сенатор є представником яструбиного крила Республіканської партії, яке підтримує надання допомоги Україні у війні з Росією.

До речі, детальніше про те, які ще є претенденти на посаду нового міністра оборони США при Трампі, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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