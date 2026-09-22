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Трамп обсудит с Зеленским энергетическое перемирие, - Рубио

15:47 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Трамп обсудит с Зеленским энергетическое перемирие, - Рубио Фото: Государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Вечером 22 сентября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке. Лидеры обсудят, в частности, условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире Fox News.

Рубио об энергетическом перемирии

Рубио поддерживает прекращение огня между Россией и Украиной в области энергетической инфраструктуры. Он повторил призывы Трампа к обеим странам прекратить атаки на энергетические объекты.

"Мы считаем, что это была бы отличная идея - прекращение огня в энергетической инфраструктуре, при котором инфраструктура Украины не будет мишенью, а также поставка российской энергии не будет мишенью", - сказал Рубио.

По словам Рубио, Трамп на встрече с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций намерен обсудить прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины и РФ.


Ранее РБК-Украина писалj, что президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк и сегодня на полях ГА ООН у него ожидается встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил про обсуждение с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленной на обеспечение энергетического перемирия между Украиной и РФ.

Кроме того, Трамп не раз просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Подобные удары, по его словам, повышают мировые цены на дизельное топливо.

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