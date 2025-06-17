Трамп запевнив Макрона у готовності "вжити заходів" проти Росії

За словами Макрона, він все ще вірить у підтримку США в питанні більш жорстких санкцій проти Росії.

Під час розмови з журналістами на полях саміту G7 ("Велика сімка") французький лідер заявив, що обговорив з Трампом подальші санкції проти Росії й останній запевнив його, що Вашингтон готовий "вжити заходів".

"Він відповів досить позитивно", - заявив Макрон та додав, що Трамп сказав йому, що поки що не буде перешкоджати новим санкціям США, які пропонують республіканські законодавці.

Президент Франції відзначив, що, якщо найближчими тижнями ЄС та США спільно введуть санкції - ситуація може змінитись, оскільки "здатність російської економіки чинити опір буде поставлена під сумнів".