Трамп запевнив Макрона у готовності "вжити заходів" проти Росії

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп запевнив у тому, що Вашингтон нібито готовий "вжити заходів" проти Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує Politico.
За словами Макрона, він все ще вірить у підтримку США в питанні більш жорстких санкцій проти Росії.
Під час розмови з журналістами на полях саміту G7 ("Велика сімка") французький лідер заявив, що обговорив з Трампом подальші санкції проти Росії й останній запевнив його, що Вашингтон готовий "вжити заходів".
"Він відповів досить позитивно", - заявив Макрон та додав, що Трамп сказав йому, що поки що не буде перешкоджати новим санкціям США, які пропонують республіканські законодавці.
Президент Франції відзначив, що, якщо найближчими тижнями ЄС та США спільно введуть санкції - ситуація може змінитись, оскільки "здатність російської економіки чинити опір буде поставлена під сумнів".
Санкції проти Російської Федерації є одним з інструментів тиску з боку Заходу після початку повномасштабної війни в Україні. Обмеження торкаються різних сфер - від фінансів і технологій до персональних обмежень проти окремих осіб та компаній.
Наприкінці травня сенатор Ліндсі Грем запропонував ухвалити нові санкції США проти Росії, які передбачають мита проти країн, які продовжуються купувати у РФ нафту, газ, уран та інші продукти.
Вже на початку червня спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що санкції проти країни-терориста підготовлені. Зокрема Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.
Тим часом Трамп стверджує, що Вашингтон не вводить проти Росії санкцій, оскільки очікує на мирну угоду щодо повномасштабної війни.
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