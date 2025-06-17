Трамп заверил Макрона в готовности "принять меры" против России

По словам Макрона, он все еще верит в поддержку США в вопросе более жестких санкций против России.

Во время разговора с журналистами на полях саммита G7 ("Большая семерка") французский лидер заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие санкции против России и последний заверил его, что Вашингтон готов "принять меры".

"Он ответил достаточно положительно", - заявил Макрон и добавил, что Трамп сказал ему, что пока не будет препятствовать новым санкциям США, которые предлагают республиканские законодатели.

Президент Франции отметил, что, если в ближайшие недели ЕС и США совместно введут санкции - ситуация может измениться, поскольку "способность российской экономики сопротивляться будет поставлена под сомнение".