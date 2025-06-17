Трамп заверил Макрона в готовности "принять меры" против России

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заверил в том, что Вашингтон якобы готов "принять меры" против Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Politico.
По словам Макрона, он все еще верит в поддержку США в вопросе более жестких санкций против России.
Во время разговора с журналистами на полях саммита G7 ("Большая семерка") французский лидер заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие санкции против России и последний заверил его, что Вашингтон готов "принять меры".
"Он ответил достаточно положительно", - заявил Макрон и добавил, что Трамп сказал ему, что пока не будет препятствовать новым санкциям США, которые предлагают республиканские законодатели.
Президент Франции отметил, что, если в ближайшие недели ЕС и США совместно введут санкции - ситуация может измениться, поскольку "способность российской экономики сопротивляться будет поставлена под сомнение".
Санкции против Российской Федерации являются одним из инструментов давления со стороны Запада после начала полномасштабной войны в Украине. Ограничения касаются различных сфер - от финансов и технологий до персональных ограничений против отдельных лиц и компаний.
В конце мая сенатор Линдси Грэм предложил принять новые санкции США против России, которые предусматривают пошлины против стран, которые продолжают покупать у РФ нефть, газ, уран и другие продукты.
Уже в начале июня спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что санкции против страны-террориста подготовлены. В частности Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.
Между тем Трамп утверждает, что Вашингтон не вводит против России санкций, поскольку ожидает мирного соглашения по полномасштабной войне.
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