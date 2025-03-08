Трамп заперечує сварку між Маском і Рубіо через масштабні скорочення уряду

Так, спілкуючись із журналістами в Білому домі, президент США спростував повідомлення про те, що під час засідання кабміну в Білому домі між Рубіо і Маском стався конфлікт через масштабні скорочення уряду.

"Жодних зіткнень, я там був. Ілон чудово ладнає з Марко. І вони обидва чудово справляються. Жодних сутичок", - заявив Трамп.

AP додає, що президент США одразу після засідання в четвер заявив, що доручив уряду працювати з Маском - мільярдером, який курирує масштабні скорочення витрат кабміну Департаментом ефективності уряду.