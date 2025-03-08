Трамп отрицает ссору между Маском и Рубио из-за масштабных сокращений правительства

В пятницу издание NYT писало, что между руководителем DOGE Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио возникла ссора на этой неделе во время заседания правительства. Однако глава Белого дома Дональд Трамп отрицает этот конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и Rapid Response 47.
Так, общаясь с журналистами в Белом доме, президент США опроверг сообщения о том, что в ходе заседания кабмина в Белом доме между Рубио и Маском произошел конфликт из-за масштабных сокращений правительства.
"Никаких столкновений, я там был. Илон отлично ладит с Марко. И они оба отлично справляются. Никаких столкновений", - заявил Трамп.
AP добавляет, что президент США сразу после заседания в четверг заявил, что поручил правительству работать с Маском - миллиардером, который курирует масштабные сокращения расходов кабмина Департаментом эффективности правительства.
Напомним, вчера The New York Times писало, Марк Рубио разозлился на Илона Маска, поскольку тот обвинил его в том, что он не сократил штат. Причем критика происходила прям перед американским президентом Дональдом Трампом. Рубио же отрицал слова Маска, заявив, что более 1500 сотрудников ушли на досрочную пенсию. Подробнее об том - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что по информации Politico, Дональд Трамп ограничил полномочия Илона Маска после массовых увольнений. В частности, президент США заявил, что миллиардер имеет право лишь давать рекомендации департаментам, а не принимать кадровые решения.
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