Трамп заперечив заяву ФБР про те, що Binance пограбували хакери КНДР

За словами американського лідера, США не впевнені в тому, що атака здійснювалася саме з КНДР.

"Ми зараз з'ясовуємо це. Ми не знаємо, чи це пов'язано з Північною Кореєю, але якщо це так, то ми обговоримо це питання з Північною Кореєю", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Прес-підхід проходив у маєтку президента США Мар-а-Лаго у штаті Флорида.