Трамп опроверг заявление ФБР о том, что Binance ограбили хакеры КНДР

По словам американского лидера, у США нет уверенности в том, что атака осуществлялась именно из КНДР.

"Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-подход проходил в поместье президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида.