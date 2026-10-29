Засновник Binance заявив, що біржу зламали: з гаманців вивели понад 2 млрд доларів

Увечері 29 жовтня з гарячих гаманців криптобіржі Binance вивели криптовалюту на понад 2 млрд доларів, і це, схоже, хакерська атака. Частину коштів уже заморозили, а користувачам обіцяють повне відшкодування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Binance Чанпена Чжао в соцмережі X, криптовидання BeInCrypto та дані блокчейн-оглядача Etherscan .

"Кошти користувачів у безпеці! Це справді схоже на злам Binance", - написав Чжао.

Він подякував компаніям Tether і Circle за швидке замороження вкрадених стейблкоїнів. Чжао уточнив, що більше не керує Binance, але як акціонер очікує, що біржа повністю покриє всі втрати клієнтів.

Офіційної заяви самої Binance поки немає.

Скільки вдалося заморозити

Tether заблокувала близько 971 млн доларів у USDT;

заблокувала близько у USDT; Circle - близько 823 млн доларів у USDC.

Загалом це майже 1,8 млрд доларів із виведених коштів.

О 22:24 за київським часом із гаманця Binance 14 вивели 167 464 ETH, це близько 388 млн доларів, а також 63 токени, серед них приблизно 1,6 млрд доларів у USDT. За 24 секунди на ту саму адресу пішли ще 28 005 ETH з гаманця Binance 16.

Адресу-отримувача створили того ж дня. За 15 хвилин з неї переказали близько 450 млн доларів в ETH на ще одну нову адресу. Сервіс Tree News оцінив загальний обсяг виведених коштів у 2,53 млрд доларів у понад 60 токенах.

Напередодні, 28 жовтня, Чжао закликав користувачів не відкривати посилання в електронних листах і не завантажувати вкладення. Він попередив, що загроза може надходити навіть від знайомих людей, чиї комп'ютери непомітно для них заражені вірусами.