Трамп опроверг заявление ФБР о том, что Binance ограбили хакеры КНДР

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Президент США Дональд Трамп опроверг заявление ФБР о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили северокорейские хакеры. Пока этот вопрос изучают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х службы быстрого реагирования Белого дома.

По словам американского лидера, у США нет уверенности в том, что атака осуществлялась именно из КНДР. "Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-подход проходил в поместье президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида.