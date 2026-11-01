Трамп опроверг заявление ФБР о том, что Binance ограбили хакеры КНДР
Президент США Дональд Трамп опроверг заявление ФБР о том, что криптовалютную биржу Binance ограбили северокорейские хакеры. Пока этот вопрос изучают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х службы быстрого реагирования Белого дома.
По словам американского лидера, у США нет уверенности в том, что атака осуществлялась именно из КНДР.
"Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-подход проходил в поместье президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Хакерская атака на Binance
Накануне Федеральное бюро расследований обвинило хакеров из Северной Кореи в атаке на криптовалютную биржу Binance, что привело к выведению с этой платформы более шести миллиардов долларов.
Биржу атаковали 29 октября - из горячих кошельков Binance изначально вывели криптовалюту на почти 3 млрд долларов.
Стоит отметить, о причастности хакеров Северной Коре к атаке на биржу заявляли и аналитики компании TRM Labs, о чем писали ряд СМИ. В воровстве активов с Binance подозревают северокорейсую группировку хакеров TraderTraitor.
Сейчас ожидается, что хакеры будут отмывать деньги с помощью различных виртуальных платформ.