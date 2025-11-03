Трамп про заморожені російські активи: я в цих переговорах участі не беру

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі у дискусіях щодо заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На запитання одного із журналістів під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, чи планує Білий дім використовувати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.

"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі", - сказав він.

Тим часом Європейський Союз відклав до грудня рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.

Це сталось після бажання Бельгії отримати більші гарантії, що вона не нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами на 140 млрд євро.

Лідери країн ЄС попросили Єврокомісію підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті.