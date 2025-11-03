Трамп про заморожені російські активи: я в цих переговорах участі не беру
Президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі у дискусіях щодо заморожених активів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
На запитання одного із журналістів під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, чи планує Білий дім використовувати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.
"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі", - сказав він.
Тим часом Європейський Союз відклав до грудня рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.
Це сталось після бажання Бельгії отримати більші гарантії, що вона не нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами на 140 млрд євро.
Лідери країн ЄС попросили Єврокомісію підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті.
Заморожені активи РФ
Після вторгнення Росії в Україну 2022 року США та їхні союзники заборонили транзакції з Центробанком РФ і Мінфіном. У результаті в Євросоюзі виявилося заморожених активів на суму до 250 млрд доларів.
Центробанк Росії раніше підтверджував, що загалом було заблоковано близько 300-350 млрд доларів. Ці кошти включають валютні резерви, золото і державні облігації, приблизно половина яких зберігалася на Заході.
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн Європи використати заморожені російські активи на відбудову України.
План ЄС
Одним із механізмів є ймовірність використання Євросоюзом заморожених активів РФ в якості "репараційного кредиту" для України. Проект передбачає повернення кредиту лише після отримання Україною компенсації від Росії.
Раніше відсотки від активів використовувалися для обслуговування кредиту Україні на 50 млрд доларів. Однак обсяг нарахованих відсотків почав скорочуватися.