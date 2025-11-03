Трамп о замороженных российских активах: я в этих переговорах не участвую

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным активам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

На вопрос одного из журналистов во время общения с прессой на борту самолета Air Force One, планирует ли Белый дом использовать российские активы как инструмент для переговоров, Трамп ответил, что не занимается этим.

"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую", - сказал он.

Между тем Европейский Союз отложил до декабря решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.

Это произошло после желания Бельгии получить больше гарантий, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на 140 млрд евро.

Лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите.