UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп замахнувся на перейменування двох океанів

23:12 27.08.2026 Чт
1 хв
Озера Америка замість Онтаріо виявилося замало
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Очільник США має плани на перейменування Тихого та Атлантичного океанів після зміни назви озера Онтаріо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час підписання указів, передає The White House.

Трамп зайнявся перейменуваннями

Спочатку американський лідер оголосив про негайне перейменування озера Онтаріо.

"Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на озеро „Америка“, і це набуде чинності негайно, - сказав він.

Згодом Трамп підписав указ про його перейменування і згадав про інші географічні назви.

"У нас є затока. У нас є озеро. Тепер нам потрібний океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп пообіцяв можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки більше не розраховує вести значний бізнес з Канадою.

Також повідомлялося, що Трамп критично висловився щодо канадської торговельної політики у сільськогосподарському секторі.

Крім того, Трамп заявив, що його не турбує напад Росії на країни НАТО. Це було його відповіддю на хвилювання союзників на тлі таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампТихий океан