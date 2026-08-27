Трамп замахнувся на перейменування двох океанів

Трамп зайнявся перейменуваннями

Спочатку американський лідер оголосив про негайне перейменування озера Онтаріо.

"Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на озеро „Америка“, і це набуде чинності негайно, - сказав він.

Згодом Трамп підписав указ про його перейменування і згадав про інші географічні назви.

"У нас є затока. У нас є озеро. Тепер нам потрібний океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп пообіцяв можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки більше не розраховує вести значний бізнес з Канадою.

Також повідомлялося, що Трамп критично висловився щодо канадської торговельної політики у сільськогосподарському секторі.