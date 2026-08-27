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Трамп замахнулся на переименование двух океанов

23:12 27.08.2026 Чт
1 мин
Озера Америка вместо Онтарио оказалось маловато
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Глава США имеет планы на переименование Тихого и Атлантического океанов после смены названия озера Онтарио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа при подписании указов, передает The White House.

Трамп занялся переименованиями

Первоначально американский лидер объявил о немедленном переименовании озера Онтарио.

"Мы собираемся изменить название озера Онтарио на озеро "Америка", и это вступит в силу немедленно", - сказал он.

Впоследствии Трамп подписал указ о его переименовании и упомянул о других географических названиях.

"У нас есть залив. У нас есть озеро. Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп пообещал возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку больше не рассчитывает вести значительный бизнес с Канадой.

Также сообщалось, что Трамп критически высказался по поводу канадской торговой политики в сельскохозяйственном секторе.

Кроме того, Трамп заявил, что его не беспокоит нападение России на страны НАТО . Это был его ответ на волнение союзников на фоне тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

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