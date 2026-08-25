ua en ru
Вт, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп вимагає перейменувати озеро Онтаріо через напружені відносини з Канадою

17:46 25.08.2026 Вт
2 хв
США пропонують радикально змінити назву озера
aimg Олена Бджола
Трамп вимагає перейменувати озеро Онтаріо через напружені відносини з Канадою Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Озеро Онтаріо, назване на честь канадської провінції, незабаром може перетворитися на "озеро Америка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, повідомляє Associated Press.

Трамп перейменує озеро

Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади.

"Сполучені Штати серйозно розглядають можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не розраховуємо вести значний бізнес з Онтаріо. Дякую за увагу до цього питання!" - пише Трамп.

Згодом президент назвав канадців "клоунами", яких "хтось має змусити стати в стрій, інакше наслідки будуть набагато гіршими!".

Відносини США та Канади

Наразі двосторонні торговельні переговори між Канадою та Сполученими Штатами зірвані. США запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів.

Підвищені мита на:

  • алкоголь,
  • електрообладнання,
  • хокейне спорядження з Канади.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп обурився торгівлею та економічними відносинами з Канадою і закликав припинити нинішній формат співпраці.

Також повідомлялося, що торгові переговори між США та Канадою завершилися без домовленості. У підсумку Вашингтон запровадив 50% мита на частину канадських товарів, а Оттава пообіцяла відповісти аналогічними заходами.

Крім того, нові тарифи проти Канади запроваджують відповідно до розділу 338 Закону про тарифи США 1930 року. Ця норма дозволяє президенту встановлювати мита до 50% на імпорт з іноземної країни у відповідь на нерівне оподаткування або дискримінаційні торгівельні заходи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
Новини
"Подарунок" на 8 березня: у Путіна вигадали абсурдне виправдання війни
"Подарунок" на 8 березня: у Путіна вигадали абсурдне виправдання війни
Аналітика
Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією