ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп замахнулся на переименование двух океанов

23:12 27.08.2026 Чт
1 мин
Озера Америка вместо Онтарио оказалось маловато
aimg Елена Бджола
Трамп замахнулся на переименование двух океанов Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Глава США имеет планы на переименование Тихого и Атлантического океанов после смены названия озера Онтарио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа при подписании указов, передает The White House.

Трамп занялся переименованиями

Первоначально американский лидер объявил о немедленном переименовании озера Онтарио.

"Мы собираемся изменить название озера Онтарио на озеро "Америка", и это вступит в силу немедленно", - сказал он.

Впоследствии Трамп подписал указ о его переименовании и упомянул о других географических названиях.

"У нас есть залив. У нас есть озеро. Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп пообещал возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку больше не рассчитывает вести значительный бизнес с Канадой.

Также сообщалось, что Трамп критически высказался по поводу канадской торговой политики в сельскохозяйственном секторе.

Кроме того, Трамп заявил, что его не беспокоит нападение России на страны НАТО . Это был его ответ на волнение союзников на фоне тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Тихий океан
Новости
Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)
Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут