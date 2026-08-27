Трамп замахнулся на переименование двух океанов
Глава США имеет планы на переименование Тихого и Атлантического океанов после смены названия озера Онтарио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа при подписании указов, передает The White House.
Трамп занялся переименованиями
Первоначально американский лидер объявил о немедленном переименовании озера Онтарио.
"Мы собираемся изменить название озера Онтарио на озеро "Америка", и это вступит в силу немедленно", - сказал он.
Впоследствии Трамп подписал указ о его переименовании и упомянул о других географических названиях.
"У нас есть залив. У нас есть озеро. Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп пообещал возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку больше не рассчитывает вести значительный бизнес с Канадой.
Также сообщалось, что Трамп критически высказался по поводу канадской торговой политики в сельскохозяйственном секторе.
Кроме того, Трамп заявил, что его не беспокоит нападение России на страны НАТО . Это был его ответ на волнение союзников на фоне тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.