Трамп замахнулся на переименование двух океанов

Глава США имеет планы на переименование Тихого и Атлантического океанов после смены названия озера Онтарио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа при подписании указов, передает The White House.

Трамп занялся переименованиями

Первоначально американский лидер объявил о немедленном переименовании озера Онтарио.

"Мы собираемся изменить название озера Онтарио на озеро "Америка", и это вступит в силу немедленно", - сказал он.

Впоследствии Трамп подписал указ о его переименовании и упомянул о других географических названиях.

"У нас есть залив. У нас есть озеро. Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп пообещал возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку больше не рассчитывает вести значительный бизнес с Канадой.

Также сообщалось, что Трамп критически высказался по поводу канадской торговой политики в сельскохозяйственном секторе.