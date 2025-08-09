ua en ru
Політика
Трамп замахнувся на інтелектуальну власність Гарварду: на кону - мільйони доларів

США, Субота 09 серпня 2025 06:49
Трамп замахнувся на інтелектуальну власність Гарварду: на кону - мільйони доларів Фото: Гарвардський університет (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Адміністрація Трампа пригрозила Гарвардському університету забрати патенти через нібито порушення закону про федеральні дослідницькі гранти. Університет має час до 5 вересня, щоб надати пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Адміністрація Дональда Трампа поставила ультиматум Гарвардському університету, загрожуючи забрати патенти на сотні мільйонів доларів через можливе порушення Закону Бея-Доула про федеральне фінансування досліджень.

У листі, адресованому президентові Гарварду Алану Гарберу, міністр торгівлі Говард Латнік вимагає від університету підтвердити відповідність вимогам закону, зокрема щодо пріоритету виробництва в США.

Гарварду надано час до 5 вересня, щоб довести свою правомірність і уникнути втрати прав на важливі патенти.

В іншому випадку уряд має право видати сторонні ліцензії на ці розробки, що може суттєво вплинути на фінансовий стан та репутацію університету.

У відповідь на звинувачення речник Гарварда заявив, що університет "повністю відданий дотриманню Закону Бея-Доула та забезпеченню публічного доступу до численних інновацій, створених завдяки федеральному фінансуванню".

В Гарварді також назвали дії адміністрації Трампа "безпрецедентними" і "спробою тиску" на університет.

Нагадаємо, Федеральний суд США на невизначений термін заблокував заборону адміністрації президента Дональда Трампа на прийом іноземних студентів до Гарвардського університету.

В травні 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США позбавило Гарвард можливості брати участь у Програмі обміну студентами.

