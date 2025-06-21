Суд у США дозволив Гарварду приймати іноземних студентів

Федеральний суд США на невизначений термін заблокував заборону адміністрації президента Дональда Трампа на прийом іноземних студентів до Гарвардського університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Багато людей запитують, що відбувається з Гарвардським університетом і його великомасштабними порушеннями, які ми розглядаємо. Ми тісно співпрацюємо з Гарвардом, і цілком можливо, що протягом наступного тижня буде оголошено про укладення угоди", - говорив Трамп.

Незадовго до цього президент США припустив у соцмережі Truth Social, що перебуває на порозі укладення "угоди" з Гарвардом.

Від адміністрації Трампа суддя зажадала протягом 72 годин представити звіт про те, як та виконує цю вимогу.

Заборона Гарварду приймати іноземців

Минулого місяця Міністерство внутрішньої безпеки США позбавило Гарвард можливості брати участь у Програмі обміну студентами.

Це частина ширшої боротьби, яку адміністрація Трампа веде з Лігою плюща через її відмову виконати низку вимог, зокрема внести зміни в правила прийому і найму, а також посилити позицію щодо боротьби з антисемітизмом.

Пізніше стало відомо, що адміністрація Трампа повідомила Гарвард про те, що той більше не може приймати студентів. У відповідь на це навчальний заклад спробував опротестувати відповідний указ у суді.

Зрештою, наприкінці травня федеральний суд у США тимчасово заблокував заборону на прийом іноземних студентів. Тоді суддя Еллісон Берроуз зазначила, що таке рішення допоможе "зберегти статус-кво".

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