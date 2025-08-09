ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп замахнулся на интеллектуальную собственность Гарварда: на кону - миллионы долларов

США, Суббота 09 августа 2025 06:49
UA EN RU
Трамп замахнулся на интеллектуальную собственность Гарварда: на кону - миллионы долларов Фото: Гарвардский университет (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Администрация Трампа пригрозила Гарвардскому университету забрать патенты из-за якобы нарушения закона о федеральных исследовательских грантах. Университет имеет время до 5 сентября, чтобы предоставить объяснения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Администрация Дональда Трампа поставила ультиматум Гарвардскому университету, угрожая забрать патенты на сотни миллионов долларов из-за возможного нарушения Закона Бэя-Доула о федеральном финансировании исследований.

В письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу, министр торговли Говард Латник требует от университета подтвердить соответствие требованиям закона, в частности относительно приоритета производства в США.

Гарварду предоставлено время до 5 сентября, чтобы доказать свою правомерность и избежать потери прав на важные патенты.

В противном случае правительство имеет право выдать сторонние лицензии на эти разработки, что может существенно повлиять на финансовое состояние и репутацию университета.

В ответ на обвинения представитель Гарварда заявил, что университет "полностью привержен соблюдению Закона Бэя-Доула и обеспечению публичного доступа к многочисленным инновациям, созданным благодаря федеральному финансированию".

В Гарварде также назвали действия администрации Трампа "беспрецедентными" и "попыткой давления" на университет.

Напомним, Федеральный суд США на неопределенный срок заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет.

В мае 2025 года Министерство внутренней безопасности США лишило Гарвард возможности участвовать в Программе обмена студентами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Гарвард
Новости
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине