Трамп замахнулся на интеллектуальную собственность Гарварда: на кону - миллионы долларов

Администрация Трампа пригрозила Гарвардскому университету забрать патенты из-за якобы нарушения закона о федеральных исследовательских грантах. Университет имеет время до 5 сентября, чтобы предоставить объяснения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Администрация Дональда Трампа поставила ультиматум Гарвардскому университету, угрожая забрать патенты на сотни миллионов долларов из-за возможного нарушения Закона Бэя-Доула о федеральном финансировании исследований.

В письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу, министр торговли Говард Латник требует от университета подтвердить соответствие требованиям закона, в частности относительно приоритета производства в США.

Гарварду предоставлено время до 5 сентября, чтобы доказать свою правомерность и избежать потери прав на важные патенты.

В противном случае правительство имеет право выдать сторонние лицензии на эти разработки, что может существенно повлиять на финансовое состояние и репутацию университета.

В ответ на обвинения представитель Гарварда заявил, что университет "полностью привержен соблюдению Закона Бэя-Доула и обеспечению публичного доступа к многочисленным инновациям, созданным благодаря федеральному финансированию".

В Гарварде также назвали действия администрации Трампа "беспрецедентными" и "попыткой давления" на университет.