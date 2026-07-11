Трамп залишив інструкції на випадок власної смерті від рук Ірану

Що заявив Трамп

"Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Ось із чим ми маємо справу. Єдине, що я залишив інструкції - якщо щось станеться, буквально розбомбити їх на рівнях, яких вони ще ніколи не бачили", - сказав президент.

На запитання про повідомлення щодо нового плану Ірану вбити його, Трамп відповів, що свіжого плану не було, але Тегеран хоче його смерті вже роками.

"Ізраїль не знайшов нічого нового. Я вже давно є ціллю номер один [у списку Ірану], і таке життя, знаєте", - додав він.

Звідки протистояння з Іраном

Іран відкрито прагне вбити президента ще з 2020 року, коли за наказом Трампа ліквідували іранського військового офіцера Касема Сулеймані.

Крім того, після того як куля зачепила вухо Трампа під час мітингу в Батлері, Пенсільванія, 13 липня 2024 року, було зірвано кілька спроб замаху на президента.

Загострення напруги цього тижня

Під час похорону вбитого верховного лідера Ірану учасники розгорнули величезні банери із закликами вбити Трампа.

"Чому ми не повинні вбити того, хто вбив мого імама і лідера? Вбивство Трампа - наш обов'язок", - заявив один з ораторів на поминальних заходах, за даними іранських медіа.

Останні заяви Трампа пролунали через кілька днів після того, як він скасував перемирʼя між США та Іраном - це сталося після того, як Іран обстріляв три судна в Ормузькій протоці в понеділок і вівторок.

У відповідь президент скасував мораторій на санкції щодо іранської нафти та завдав майже 200 ударів по території Ірану у вівторок і середу.

Що казав Трамп на саміті НАТО

На саміті НАТО в Анкарі Трамп назвав іранців "злом" за атаки в протоці попри перемирʼя та обіцянку знизити напругу.

"У них були лідери, вони зникли. Потім були інші лідери, вони теж зникли. Тепер у них нові лідери - можливо, вони теж зникнуть, хто знає? І знаєте що? Я теж можу зникнути. Тому що я їхня ціль номер один - про це говорять всюди. Тому що вони покидьки", - заявив Трамп на саміті.

Після саміту президент по дорозі додому змінив літак - Білий дім пізніше підтвердив, що це було зроблено з міркувань безпеки.