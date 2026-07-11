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Трамп оставил инструкции на случай собственной смерти от рук Ирана

02:07 11.07.2026 Сб
3 мин
Президент рассказал, что находится в этом списке уже много лет
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Трамп заявил, что оставил инструкции на случай, если Иран все же покушается на него - в ответ по стране "нанесут удары невиданной силы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Что заявил Трамп

"Я уже давно нахожусь в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я оставил инструкции – если что-то случится, буквально разбомбить их на уровнях, которых они еще никогда не видели", – сказал президент.

На вопрос о сообщениях о новом плане Ирана убить его, Трамп ответил, что свежего плана не было, но Тегеран хочет его смерти уже годами.

"Израиль не нашел ничего нового. Я уже давно являюсь целью номер один [в списке Ирана], и такая жизнь, знаете", - добавил он.

Откуда противостояние с Ираном

Иран открыто стремится убить президента еще с 2020 года, когда по приказу Трампа был ликвидирован иранский военный офицер Касем Сулейман.

Кроме того, после того как пуля задела ухо Трампа во время митинга в Батлере, Пенсильвания, 13 июля 2024 года, было сорвано несколько попыток покушения на президента.

Обострение напряжения на этой неделе

Во время похорон убитого верховного лидера Ирана участники развернули огромные баннеры с призывами убить Трампа.

"Почему мы не должны убить того, кто убил моего имама и лидера? Убийство Трампа - наша обязанность", - заявил один из ораторов на поминальных мероприятиях, по данным иранских медиа.

Последние заявления Трампа прозвучали через несколько дней после того, как он упразднил перемирие между США и Ираном - это произошло после того, как Иран обстрелял три судна в Ормузском проливе в понедельник и вторник.

В ответ президент отменил мораторий на санкции в отношении иранской нефти и нанес почти 200 ударов по территории Ирана во вторник и среду.

Что говорил Трамп на саммите НАТО

На саммите НАТО в Анкаре Трамп назвал иранцев "злом" за атаки в проливе, несмотря на перемирие и обещание снизить напряжение.

"У них были лидеры, они исчезли. Потом были другие лидеры, они тоже исчезли. Теперь у них новые лидеры - возможно, они тоже исчезнут, кто знает? И знаете что? Я тоже могу исчезнуть. Потому что я их цель номер один - об этом говорят повсюду. Потому что они отбросы", - заявил Трамп на саммите.

После саммита президент по дороге домой сменил самолет - Белый дом позже подтвердил, что это было сделано из соображений безопасности.

Напомним, покушения на президента США в последние годы случаются с тревожной регулярностью. Один из новейших случаев - группа из восьми человек, обвиненных в подготовке теракта на день рождения Трампа: по замыслу, атаку дронами и снайперами должны были осуществить во время UFC-шоу возле Белого дома.

К тому же, 25 апреля, во время ужина президента с журналистами задержали вооруженного человека - тогда раздались выстрелы. А в феврале 2026 года суд назначил пожизненное заключение мужчине, который еще в сентябре 2024 пытался застрелить Трампа на поле для гольфа во Флориде.

Но самым громким до сих пор остается покушение во время митинга в Батлере, когда пуля прошла в считанные сантиметры от главы президента и задела ухо.

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