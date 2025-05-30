Трамп залишає за США контроль над силами НАТО в Європі, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише Reuters, таке рішення може свідчити про те, що США поки остаточно не відходять від питань європейської безпеки. Також це рішення Трампа може стати тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі стурбованості щодо швидкого відходу США від цих питань.

Агентство зазначає, що Трамп особисто повідомив про рішення призначити командувача силами НАТО в Європі генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте. Однак офіційне оголошення очікують найближчими днями.

За даними Reuters, наступним кандидатом від США на посади Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі та Командування Збройних сил США в Європі є генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Також зауважимо, що цю посаду, яка контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. Зараз це генерал Крістофер Каволі, якого призначили у липні 2022 року.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не планують виходити з НАТО. Однак він зажадав, щоб члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 5% від ВВП - тобто значно більше, ніж зараз витрачає Вашингтон.