Трамп оставляет за США контроль над силами НАТО в Европе, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет Reuters, такое решение может свидетельствовать о том, что США пока окончательно не отходят от вопросов европейской безопасности. Также это решение Трампа может стать временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне обеспокоенности относительно быстрого ухода США от этих вопросов.

Агентство отмечает, что Трамп лично сообщил о решении назначить командующего силами НАТО в Европе генеральному секретарю Альянса Марку Рютте. Однако официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

По данным Reuters, следующим кандидатом от США на должности Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе и Командования Вооруженных сил США в Европе является генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Также заметим, что эту должность, которая контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. Сейчас это генерал Кристофер Каволи, которого назначили в июле 2022 года.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не планируют выходить из НАТО. Однако он потребовал, чтобы члены Альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП - то есть значительно больше, чем сейчас тратит Вашингтон.