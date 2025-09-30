Венесуела готується до нападу США: які повноваження матиме Мадуро
Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, згідно з яким він матиме додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та телеканал Venezolana de Televisión.
Як повідомила віцепрезидент країни Делсі Родрігес, указ набуде чинності у разі зовнішньої агресії, зокрема, з боку США.
У такому випадку президент зможе розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість.
У разі нападу буде введено в дію також плани щодо забезпечення безпеки громадян, призову ополченців та резервістів, захисту сухопутних, морських та повітряних кордонів.
"Указ про надзвичайний стан спрямований на захист територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та життєво важливих стратегічних інтересів нашої республіки", - заявила Делсі Родрігес.
Погрози з боку США
Раніше РБК-Україна з посиланням на NBC писало про плани США почати удари по наркокартелях Венесуели вже за кілька тижнів.
Двоє зі співрозмовників видання та ще один посадовець, обізнаний з обговореннями, зазначили, що остання військова ескалація США частково викликана тим, що, на думку адміністрації, Мадуро, робить недостатньо для зупинки потоку наркотиків із країни.
Сам Мадуро раніше заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.
Венесуела не є великим виробником кокаїну, але вважається головним транзитним пунктом для рейсів із наркотиками. Водночас, країну не вважають джерелом незаконного фентанілу, що надходить до США переважно з Мексики.
У 2020 році, під час першого терміну Трампа, Міністерство юстиції США висунуло Мадуро обвинувачення у наркоторгівлі.