Венесуела готується до нападу США: які повноваження матиме Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, згідно з яким він матиме додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та телеканал Venezolana de Televisión .

"Указ про надзвичайний стан спрямований на захист територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та життєво важливих стратегічних інтересів нашої республіки", - заявила Делсі Родрігес.

У разі нападу буде введено в дію також плани щодо забезпечення безпеки громадян, призову ополченців та резервістів, захисту сухопутних, морських та повітряних кордонів.

У такому випадку президент зможе розгорнути збройні сили, поліцію та цивільні оборонні підрозділи на всій території Венесуели, а також надати військовим повноваження контролювати державні служби і нафтову промисловість.

Як повідомила віцепрезидент країни Делсі Родрігес, указ набуде чинності у разі зовнішньої агресії, зокрема, з боку США.

Погрози з боку США

Раніше РБК-Україна з посиланням на NBC писало про плани США почати удари по наркокартелях Венесуели вже за кілька тижнів.

Двоє зі співрозмовників видання та ще один посадовець, обізнаний з обговореннями, зазначили, що остання військова ескалація США частково викликана тим, що, на думку адміністрації, Мадуро, робить недостатньо для зупинки потоку наркотиків із країни.

Сам Мадуро раніше заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.

Венесуела не є великим виробником кокаїну, але вважається головним транзитним пунктом для рейсів із наркотиками. Водночас, країну не вважають джерелом незаконного фентанілу, що надходить до США переважно з Мексики.

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, Міністерство юстиції США висунуло Мадуро обвинувачення у наркоторгівлі.