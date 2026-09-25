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Трамп закликав Зеленського поїхати на переговори до Путіна в Москву, - Bloomberg

21:10 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Трамп закликав Зеленського поїхати на переговори до Путіна в Москву, - Bloomberg Фото: Трамп закликав Зеленського поїхати до Путіна (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп знову запропонував президенту України Володимиру Зеленському поїхати до Москви для прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Український лідер категорично відкинув таку пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, під час зустрічі в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку США намагалися відновити переговорний процес між Україною та РФ.

Трамп закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Москві, однак це викликало обурення української сторони.

На запитання журналістів про те, коли він відвідає столицю РФ, Зеленський відповів: "На ракеті", додавши емоційний вигук.

Паралельно американська сторона наполягала на укладенні перемир'я щодо атак на енергетичну інфраструктуру через зростання світових цін на дизельне паливо.

Проте ані Україна, ані Росія на цю ініціативу не погодилися.

Володимир Зеленський повідомив, що потенційні технічні мирні переговори можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча конкретної дати Вашингтон ще не запропонував.

Також під час переговорів порушувалося питання посилення української протиповітряної оборони перед зимовим періодом.

США погодилися надати України ліцензії на виробництво ракет Patriot (очікується, що виробництво розпочнеться не раніше ніж через рік).

Проте остаточне рішення щодо прямих поставок систем ППО цієї зими Трамп ще не ухвалив через власний дефіцит озброєння США.

"Виробництво ракет - це важливий крок, але воно не розв'яже нагальну потребу захисту критичної інфраструктури вже цієї зими", - зазначають джерела видання.

Ініціатива Трампа з'явилася на тлі повідомлень про те, що США запросили Путіна взяти участь у саміті G20 у Флориді в грудні, що викликало критику з боку європейських союзників.

Контекст дипломатичних зусиль

Нагадаємо, США вже тривалий час намагаються підготувати план для відновлення переговорного процесу між Києвом та Москвою.

У Вашингтоні оцінюють шанси на дипломатичне врегулювання обережно, проте вважають зустрічі делегацій у вересні "змістовними".

Окрім того, американська сторона висловлювала наміри організувати нові переговори з РФ після консультацій із представниками України.

Головною метою цих контактів називають пошук шляхів для припинення бойових дій та обговорення можливих локацій для майбутніх зустрічей.

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