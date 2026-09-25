Трамп призвал Зеленского поехать на переговоры к Путину в Москву, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп снова предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поехать в Москву для прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинский лидер категорически отверг такое предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во время встречи в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке США пытались возобновить переговорный процесс между Украиной и РФ.

Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве, однако это вызвало негодование украинской стороны.

На вопрос журналистов, когда он посетит столицу РФ, Зеленский ответил: "На ракете", добавив эмоциональный возглас.

Параллельно американская сторона настаивала на заключении перемирия по атакам на энергетическую инфраструктуру из-за роста мировых цен на дизельное топливо.

Однако ни Украина, ни Россия на эту инициативу не согласились.

Владимир Зеленский сообщил, что потенциальные технические мирные переговоры могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя конкретную дату Вашингтон еще не предложил.

Также во время переговоров поднимался вопрос усиления украинской противовоздушной обороны перед зимним периодом.

США согласились предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot (ожидается, что производство начнется не раньше, чем через год).

Однако окончательное решение по поводу прямых поставок систем ПВО этой зимой Трамп еще не принял из-за собственного дефицита вооружения США.

"Производство ракет - это важный шаг, но оно не решит неотложную потребность защиты критической инфраструктуры уже этой зимой", - отмечают источники издания.

Инициатива Трампа появилась на фоне сообщений о том, что США пригласили Путина принять участие в саммите G20 во Флориде в декабре, что вызвало критику со стороны европейских союзников.