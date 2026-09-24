ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США готують нові зустрічі з РФ для завершення війни, - Зеленський

09:41 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
США готують нові зустрічі з РФ для завершення війни, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Команда президента США Дональда Трампа планує провести нові переговори з російською стороною після переговорів з Україною.

Про це журналістам заявив україснький президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави підтвердив, що після його зустрічі з Трампом у Нью-Йорку відбулися переговори української та американської делегацій.

За його словами, у центрі уваги були всі питання, які вони окреслили з президентом США.

Зеленський також додав, що після цього американські представники планують провести консультації з Росією та іншими союзниками, щоб обговорити можливі формати подальшого переговорного процесу.

"Вони будуть зв’язуватись із рускіми, вони будуть зв’язуватися з різними партнерами, проговорювати можливі формати", - заявив глава держави.

Окрім того, він прокоментував заяву Трампа на сесії Генасамблеї ООН про можливість швидкого завершення війни. Як зазначив Зеленський, наразі він не бачив готового письмового плану чи документа з відповідними пропозиціями.

Попри це, Україна та США вже встигли обговорити окремі деталі потенційних домовленостей, однак поки розкривати їх не будуть.

Глава держави пояснив, що наразі в цьому немає сенсу, адже реакції з боку Росії досі немає.

На цьому тлі Зеленський зізнався, що не хоче створювати завищених очікувань щодо можливого завершення війни.

"По людях летять дрони і ракети, кажеш: завтра закінчиться, а завтра росіяни знов кинуть", - зазначив він, додавши, що "кинуть" саме президента Трампа.

До речі, раніше Зеленський розповів, про що саме він просив президента США для захисту України від російських атак.

А в Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з Трампом, однак є умова.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Володимир Зеленський Дональд Трамп Російська Федерація
Новини
Є загиблі, під завалами можуть бути люди: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ
Є загиблі, під завалами можуть бути люди: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом