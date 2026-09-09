Переговори України та РФ можуть відновитися найближчими тижнями, США готують план, - Рубіо
Держсекретар США оцінив шанси на відновлення переговорів між Києвом і Москвою обережно - не оптимістично, але й не песимістично.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію з журналістами в Колумбії, під час якої виступив держсекретар США Марко Рубіо.
За словами держсекретаря США Марко Рубіо, переговори за участю посланців президента США в Києві та Москві, які відбулися у вихідні, були "змістовними".
Він зазначив, що на них висунули "нові ідеї" й простежувалася певна "загальна відкритість" до пропозицій. Водночас Рубіо застеріг, що значні перешкоди залишаються.
"Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також і не песимістичний щодо того, що є можливість у наступні кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів і досягти рішення, прийнятного для обох сторін", - сказав держсекретар.
Нагадаємо, спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели переговори з Путіним у Кремлі 5 вересня - зустріч тривала понад три години.
Після цього вони приїхали до Києва й зустрілися із Володимиром Зеленським - Кушнер тоді заявив, що переговорний процес рухається вперед.
За підсумками візитів до Москви та Києва Віткофф повідомив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо завершення війни та про узгодження графіка подальших зустрічей.