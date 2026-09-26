Трамп закликав Зеленського домовитися з Путіним

Нагадаємо, що Путін у черговий раз зробив цинічну заяву про нібито готовність Москви повернутися до мирного діалогу.

За його словами, Росія нібито планувала відновити переговори з Києвом після проведення так званих "виборів", однак звинуватив Україну у спробах завдати ударів по російській столиці та виборчих дільницях.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів щодо України.

За його словами, російська сторона все ще сподівається повернутися до консультацій у тристоронньому форматі, аби спробувати досягти своїх цілей мирним шляхом, хоча наразі жодного прогресу в цьому питанні немає.

Водночас сам Путін робив цинічні заяви про мирний діалог з Україною, намагаючись перекласти відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на українську сторону.