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Путін зробив цинічну заяву щодо мирних переговорів з Україною

20:33 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Путін зробив цинічну заяву щодо мирних переговорів з Україною Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія нібито була готова до відновлення мирного діалогу з Україною після проведення так званих "виборів".

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по Москві та атакувала виборчі дільниці", - нафантазував він.

Крім того, диктатор заявив, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання вже нібито "на столі".

"Але РФ ще має подумати, що відповідає її інтересам", - сказав він.

Також Путін назвав "цілеспрямованим роздуванням ситуації" та "провокацією" заяви щодо загрози РФ для європейських країн та необхідність готуватися до війни з нею.

"Росія не готується до війни з Європою, для цього немає мотивів і підстав", - наголосив диктатор.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "анкориджські домовленості" більше не працюють під час перемовин. Він зазначив, що Росії складно вимагати визнання окупованих територій України своїми, коли вона програє на полі бою.

Зазначимо, речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка розраховує відновити тристоронні переговори щодо України. Водночас він сказав, що жодного прогресу наразі в цьому немає.

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