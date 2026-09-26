Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным

Американский политик в очередной раз выразил надежду на переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным для урегулирования войны.

"Знаете, чего я хочу от Зеленского? Чтобы он договорился. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и я хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским", - подчеркнул Трамп.

По его словам, оба лидера должны пойти на переговоры и найти компромисс для завершения боевых действий.