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Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным

17:47 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп стремится к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией для скорейшего завершения войны.

Об этом заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Американский политик в очередной раз выразил надежду на переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным для урегулирования войны.

"Знаете, чего я хочу от Зеленского? Чтобы он договорился. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и я хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским", - подчеркнул Трамп.

По его словам, оба лидера должны пойти на переговоры и найти компромисс для завершения боевых действий.

Напомним, что Путин в очередной раз сделал циничное заявление о якобы готовности Москвы вернуться к мирному диалогу.

По его словам, Россия якобы планировала возобновить переговоры с Киевом после проведения так называемых "выборов", однако обвинил Украину в попытках нанести удары по российской столице и избирательным участкам.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

По его словам, российская сторона все еще надеется вернуться к консультациям в трехстороннем формате, чтобы попытаться достичь своих целей мирным путем, хотя ни одного прогресса в этом вопросе нет.

В то же время, сам Путин делал циничные заявления о мирном диалоге с Украиной, пытаясь переложить ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на украинскую сторону.

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