Обстріли можуть посилитися? Військовий експерт назвав критичну дату для Путіна

Росія може посилити обстріли України у найближчі 50 днів, намагаючись натиснути на Захід перед ухваленням остаточних рішень щодо підтримки Києва.

"Зараз, звісно, Росія могла б використати ці 50 днів для того, щоб наносити масштабні удари. Я не виключаю, що вони і будуть", - заявив експерт.

Він пояснив, що російський диктатор Володимир Путін, оскільки він ще, очевидно, не ухвалив остаточне рішення, буде тягнути до кінця, а саме до 2 вересня.

"Я думаю, що його партнери не будуть тягнути, а от він сам буде тягнути, тому що він сподівається на якісь зміни, перетрубації чи проблеми в Європі й США. Він вважає, що в будь-якому разі має дотягнути літню кампанію до кінця", - наголосив Самусь.

Літня кампанія РФ провалилась

Військовий експерт зауважив, що сьогодні вже 18 липня, а російського прориву не сталося.

"Думаю, його і не станеться на фронті, тому що Сили оборони України стоять і стоять дуже міцно, попри те, що там Росія продовжує повзучим наступом відкусувати 100 метрів на добу, але це не те, на що сподівався Путін однозначно. Таким чином він Україну не окупує й не переможе", - наголосив експерт.

Як пояснив Самусь, в цій ситуації НАТО, і ЄС не відмовляться від підтримки України.