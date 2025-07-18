Обстріли можуть посилитися? Військовий експерт назвав критичну дату для Путіна
Росія може посилити обстріли України у найближчі 50 днів, намагаючись натиснути на Захід перед ухваленням остаточних рішень щодо підтримки Києва.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Михайло Самусь.
"Зараз, звісно, Росія могла б використати ці 50 днів для того, щоб наносити масштабні удари. Я не виключаю, що вони і будуть", - заявив експерт.
Він пояснив, що російський диктатор Володимир Путін, оскільки він ще, очевидно, не ухвалив остаточне рішення, буде тягнути до кінця, а саме до 2 вересня.
"Я думаю, що його партнери не будуть тягнути, а от він сам буде тягнути, тому що він сподівається на якісь зміни, перетрубації чи проблеми в Європі й США. Він вважає, що в будь-якому разі має дотягнути літню кампанію до кінця", - наголосив Самусь.
Літня кампанія РФ провалилась
Військовий експерт зауважив, що сьогодні вже 18 липня, а російського прориву не сталося.
"Думаю, його і не станеться на фронті, тому що Сили оборони України стоять і стоять дуже міцно, попри те, що там Росія продовжує повзучим наступом відкусувати 100 метрів на добу, але це не те, на що сподівався Путін однозначно. Таким чином він Україну не окупує й не переможе", - наголосив експерт.
Як пояснив Самусь, в цій ситуації НАТО, і ЄС не відмовляться від підтримки України.
Трамп намагається завершити війну в Україні
Зауважимо, що ще до старту передвиборчої кампанії 2024 року американський президент Дональд Трамп заявляв, що здатен швидко завершити війну в Україні. Лунали заяви щодо припинення бойових дій нібито всього за 100 днів після свого обрання.
Політик й досі критикує колишню адміністрацію США, та звинувачуючи її у нездатності запобігти війні. Він наголошує, що за його президенства конфлікту можна було б уникнути.
Тривалий час після обрання на пост президента Трамп дійсно висловлював упевненість, що має важелі впливу на російського диктатора Володимира Путіна.
Однак нещодавно він висловив розчарування: за його словами, Путін не готовий до компромісу, тож конфлікт може затягнутися.
На фоні цього Сполучені Штати та НАТО домовилися про нову ініціативу: американська зброя постачатиметься Україні за кошти європейських країн.
Також Трамп попередив: якщо за 50 днів не буде зрушень у перемовинах між Росією та Україною, США можуть запровадити нові вторинні мита.
Зауважимо, що цей дедлайн буде завершуватись саме 2 вересня.
Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії та чи допоможуть його погрози зупинити війну - читайте у нашому авторському матеріалі.
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